В ГИБДД Томска намерены устранить “дорожную ловушку” у ДОСААФ и освободить водителей от штрафов

При перестройке машины из третьей полосы во вторую для прямого проезда, камеры фиксируют нарушения ПДД, а шофёр получает штраф. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске планируют изменить схему дорожного движения в районе остановки “ДОСААФ”. Реорганизация позволит улучшить пропускную способность пересечения Иркутского тракта и улицы 1-й Рабочей. По словам начальника регионального управления ГИБДД Александра Золотарёва, водители смогут избавиться от “дорожной ловушки” на территории.

С 1 марта начнёт действовать новая модель. Теперь автомобилистам, движущимся к центру, разрешат проезд налево и прямо. Правила изменили ради улучшения пропускной способности перекрёстка.

“В час пик на четвёртой полосе для левого поворота скапливается транспорт. Многие водители не успевают за один зелёный сигнал светофора повернуть на 1-ю Рабочую”, - объяснил Александр Золотарёв РИА Томск.

Ещё одной задачей является предотвращение попадания автолюбителей в “дорожную ловушку”. При перестройке машины из третьей полосы во вторую для прямого проезда, камеры фиксируют нарушения ПДД, а шофёр получает штраф.

После тестирования на безопасность в новую схему внесут корректировки либо возвратятся к прежней системе движения.

Напомним, участки с наиболее высокой концентрацией ДТП назвали в ГИБДД Томска.