В Томске ликвидируют последствия снегопадов в праздничные дни

С помощью спецтехники выпавшие осадки сдвигают на обочины, обеспечивая проезд транспорта. Фото: Ксения Высотина

Коммунальщики Томска продолжают вывозить снег из посёлка Каштак и других городских улиц. 27 февраля для работы выделили 70 единиц спецтехники. 26 числа сугробы убирали 137 машин учреждения “Томск Спецавтохозяйства”. В тёмное время суток снежные завалы расчищали 15 плужно-щёточных автомобилей, сообщили в пресс-службе томской администрации.

С помощью спецтехники выпавшие осадки сдвигают на обочины, обеспечивая проезд транспорту. Ночью городские маршруты обработали песко-соляной смесью от гололедицы.

26 февраля на Каштачной горе сформировали снежный вал, который специалисты вывезли утром. Уборку продолжают на проспекте Мира, путепроводе, улицам Герцена и Советской, Иркутском тракте.

Главы районов и заместитель Мэра Томска контролируют работу подрядчиков и планы по очищению трасс и тротуаров от льда и снега. Сотрудники “Томск САХ” трудятся с 8:00 до 17:00 и с 22:00 до 7:00 без выходных. При необходимости смены продлевают ещё на четыре часа. Томичи могут оставлять заявки на уборку территории по номеру 005.

Напомним, в марте жителям Томска обещают тёплую и снежную погоду.