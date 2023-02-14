"До -10 и много снега": в Томске весна будет без глобального потепления

В марте ожидаются осадки в виде снега. Фото: Ксения Высотина

До весны осталось 2,5 недели. Жителям Томска уже интересно, какая будет весна после значительно холодной зимы. Синоптики обещают, что весна в Томске будет без глобального потепления. Средняя температура в первый месяц весны будет варьироваться от -2 до -12 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В начале месяца ночью в городе прогнозируется от -5 до -16 градусов, а днем - от минус 2 до -12. Практически каждый день в Томске будет идти снегопад, также прогнозируется переменная облачность.

Вторая декада пока что прогнозируется теплее, чем первая. Ночью синоптики обещают от -8 до -12, а днем температура поменяется до -2...-8 градусов. Снега уже будет меньше, но осадки не прекратятся полностью.

Ну и третья декада марта начнет радовать томичей. Средняя температура ночью ожидается от -5 до -11 градусов, а средняя дневная от -2 до -8 градусов. Преимущественно облачно, но несколько дней будет солнце.