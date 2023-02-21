В Томской области может появиться госфонд помощи семьям погибших в зоне СВО

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Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин в обращении к федеральному собранию заявил, что уже в 2023 году в каждом регионе страны должны быть развернуты государственные фонды помощи семьям погибших в зоне СВО и ветеранам специальной военной операции.

"Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО", - сказал президент.

Как отметил глава страны, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы.

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