Томичи разместили на банковских вкладах почти 180 млрд рублей в 2022 году

Наибольшее количество вложений пришлось на декабрь. Фото: Даниил ОПАРИН

За 2022 год жители Томской области разместили на вкладах около 179 млрд рублей без учёта эскроу-счетов. Годовой прирост составил 10,8%, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Наибольшее количество вложений пришлось на декабрь. За последний месяц активы увеличились на 15 млрд рублей. На объём повлияли рост доходов от депозитов и накопительных сбережений, предновогодние акции. В декабре в Сибирском федеральном округе средняя ставка составила 7,6%, в ноябре она равнялась 7%, объяснила заместитель управляющего отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

Специалисты антимонопольной службы совместно с Центробанком рекомендовали кредитным организациям в документах указывать условия ставок тем же шрифтом, что и привлекательные предложения. Таким образом для пользователей ситуация по продуктам станет более прозрачной.

Напомним, в 2022 году Томская область заработала на неиспользованном имуществе 52,9 млн рублей.