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НовостиОбщество27 февраля 2023 1:28

В 2022 году Томская область заработала на неиспользованном имуществе 52,9 млн рублей

В регионе вовлечено в оборот 94% имущества
Анна Ковалёва
Область заработала на своем имуществе почти 53 млн рублей

Область заработала на своем имуществе почти 53 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году в бюджет Томской области поступило 52,9 млн рублей от использования имущества. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Уточняется, что 30,6 млн рублей область заработала на сделках по аренде и продаже объектов и земельных участков. Дивиденды и перечисления части прибыли организаций привлекли в бюджет 21,8 млн рублей. Общая стоимость госимущества региона на начало 2023 года составила 116,2 млрд рублей. Речь идет о земельных участках, движимом и недвижимом имуществе, а также долях хозяйственных обществ и акциях.

«Основная часть недвижимого имущества и земельных участков закреплена или предоставлена учреждениям, предприятиям и органам власти Томской области для осуществления своих полномочий», - добавили в сообщении.

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