На власти Томска подали в суд из-за капремонта Коммунального моста

Фото: архив "КП".

В начале февраля компания «РСТ Мост», которая выполняет капитальный ремонт Коммунального моста через Томь, подала в суд иск на департамент администрации Томска. Подрядчик планирует взыскать с городской администрации 14 253 073,20 рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Именно в такую сумму компания оценила ремонт «по устройству деформационного шва для моста в рамках муниципального контракта №25 от 25.04.2022 г.».

Арбитражный суд Томской области заявление принял. Предварительное судебное заседание первой инстанции назначено на 6 марта.

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