Зазоры на Коммунальном мосту в Томске устраняют ежедневно и оперативно

Зазоры на Коммунальном мосту устраняют ежедневно. Фото: скриншот видео пресс-служба мэрии Томска.

Подрядчик ежедневно устраняет зазоры на проезжей части Коммунального моста в Томске, которые возникли из-за потепления и интенсивного движения транспорта. Информацию об этом сообщил руководитель департамента капитального строительства администрации Томска Арслан Садыков.

Напомним, 23 февраля из-за дефекта на мосту - на въезде в город разбился стык - образовалась большая пробка. Его оперативно отремонтировали, но продолжают контролировать. Как сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер, «автомобильный трафик на данном участке гораздо выше, чем пропускная способность двух полос». С наступлением устойчивой плюсовой температуры временное покрытие поменяют на постоянное.

Глава департамента капстроительства администрации Томска Арслан Садыков сообщил, что дорожные дефекты вызваны потеплением 24 февраля: талые воды начали вымывать из стыков на проезжей части уложенную ранее холодную смесь.

- К сожалению, это минус холодных смесей. Они неплохо себя показывают в минусовые температуры, в плюсовые нужны горячие асфальтовые смеси, - пояснил Садыков. - Пока не открыты асфальтовые заводы, были оперативно приняты решения по устранению выявленных дефектов.

Подрядчик выделил специалистов, которые ежедневно мониторят ситуацию. И при необходимости ненадолго перекрывают движение, чтобы оперативно устранить зазоры.

- Ситуация находится на моем личном контроле, - подчеркнул глава ведомства. - Как только появится первая возможность заказать горячий асфальт, это будет сделано.

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