В Томске увеличили время работы светофора у Коммунального моста

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В праздничные дни поток автомобилей на дорогах Томска увеличился, поэтому власти города продлили время работы светофора у Коммунального моста. Согласно измененному графику, в выходные дни светофор со стороны поселка Черная речка будет работать на 20 секунд дольше обычного. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

«Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства по поручению Михаила Ратнера совместно с ГИБДД постоянно оценивают количество автомобилей, следующих в Томск, и корректируют режимы работы светофора в зависимости от транспортного потока», - сказано в сообщении.

Напомним, именно в районе Коммунального моста чаще всего образуются самые большие заторы в Томске. Новый график работы светофора поможет разгрузить транспортный поток.

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