Губернатор Владимир Мазур открыл спорткомплекс в Молчаново

Его построили в рамках национального проекта «Демография». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Мазур в своем telegram-канале сообщил, что отправляется в районы Томской области.

«Выехал в муниципалитеты. В Молчановском районе открываем для жителей новый спорткомплекс. Сегодня же приеду в Бакчар», - говорится в сообщении.

В администрации региона сообщили, что губернатор успел открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» в селе Молчаново. Его построили в рамках национального проекта «Демография». В него инвестировано почти 120 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

"Будем стремиться к тому, чтобы строить такие же современные спорткомплексы в каждом муниципалитете. Разница в качестве жизни, образования, медицины, доступности спорта между городом и деревней должна быть стерта", - заявил Владимир Мазур.

Спорткомплекс оснащен современными тренажерами, игровой зал предназначен для тренировок и соревнований по командным видам спорта.

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