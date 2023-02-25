В Томской области за сутки выявили 101 новый случай COVID-19

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Сегодня, 25 февраля, в Томской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 161 772 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 56 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 159 025 человек. Один из пациентов скончался.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 11 071 случай заражения коронавирусной инфекцией, 34 пациента скончались, 11 208 человек выздоровели.

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