Приезжий мужчина избил жителя Томска до потери сознания

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В Октябрьском районе Томска приезжий мужчина избил местного жителя. Мужчину обвинили в хулиганстве и заключили под стражу до 23 апреля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

22 февраля 2023 года на одной из парковок на Иркутском тракте приезжий мужчина избил 29-летнего томича. В результате побоев молодой человек упал и потерял сознание. Потерпевшего доставили в больницу, где он пришел в себя.

«Суд избрал в отношении 31-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на суде обвиняемый требовал заменить заключение под стражу подпиской о невыезде. Он не признал вину и заявил, что томич спровоцировал его на драку. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

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