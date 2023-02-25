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НовостиОбщество25 февраля 2023 6:39

Грузовик слетел в кювет на трассе Томск-Асино

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции
Анна Ковалёва
Об аварии под Томском сообщили очевидцы. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Об аварии под Томском сообщили очевидцы. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Сегодня утром, 25 февраля, на трассе Томск-Асино произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили очевидцы ДТП в Telegram-канале «Регион-70».

«Будьте внимательней, дорога зеркальная», - добавили авторы поста. Они опубликовали запись, на которой можно увидеть съехавший в кювет грузовик. Судя по кадрам, водитель потерял управление автомобилем из-за гололедных явлений на трассе.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Томской области о сильной гололедице на дорогах. Также было объявлено штормовое предупреждение в регионе.

Уточним, что о пострадавших в результате ДТП на трассе Томск-Асино не сообщается. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.

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