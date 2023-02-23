Сотрудники ПСС в Томске спасли палец маленького ребенка

Фото: ПСС по Томской области

В Томске сотрудники ПСС спасли палец маленького ребенка. Спасатели рассказали об этом в своем telegram-канале.

"23 февраля, в 9:30 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов с просьбой о помощи ребенку. У юного пострадавшего в круглом отверстии офицерской линейки застрял указательный палец", - говорится в сообщении.

ПСС отметили, что Прибывшая на место оперативно-дежурная смена спасателей освободила палец ребенка с помощью слесарного инструмента.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.