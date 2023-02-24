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НовостиОбщество24 февраля 2023 6:01

Создавший пробку дефект на Коммунальном мосту в Томске устранили

Накануне томичи встали в многокилометровый затор
Кирилл Колемасов
Со ссылкой на подрядчиков мэрия сообщила, что на въезде из города разбился стык из-за потепления.

Со ссылкой на подрядчиков мэрия сообщила, что на въезде из города разбился стык из-за потепления.

Фото: архив КП

Дефект на Коммунальном мосту, из-за которого накануне образовалась пробка, заделали, сообщили в пресс-службе администрации Томска. Со ссылкой на подрядчиков мэрия сообщила, что на въезде из города разбился стык из-за потепления.

«Эти меры позволят уменьшить пробки, возникающие на подъездах к мосту, но полностью проблемы не решат, так как автомобильный трафик на данном участке гораздо выше, чем пропускная способность 2-х полос», - говорится в сообщении.

С наступление плюсовой температуры, как сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер, временное покрытие будут менять на постоянное.

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