Семья из пригорода Томска потеряла дом в пожаре 23 февраля

Первый этаж еще возможно спасти, но второй непригоден для проживания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Зональная Станция на ул. Зеленая, 22а сгорел частный дом. Инцидент произошел 23 февраля, площадь пожара составила 148 кв. м. Пожар тушили 19 человек и 5 единиц техники. Журналисты «АиФ-Томск» связались с семьей у знали подробности пожара.

В половину десятого утра пару разбудил запах дыма. Возгорание обнаружил глава семьи. Шок наступил после осознания, что сгорело все, что они собирали и строили десятилетиями.

«Отец больше всех надышался дымом. Никто сознание не терял, никто на момент эвакуации не нуждался в медицинской помощи», - рассказала Екатерина, дочь пострадавших.

Официальной причиной пожара назвали нарушения пожарной безопасности при эксплуатации печи. Екатерина пояснила, что пожар начался с бани соседнего дома.

Первый этаж еще возможно спасти, но второй непригоден для проживания. Сейчас семья рассчитывает на физическую и материальную помощь.

«У родителей состояние шока и страха, полное непонимание, что делать дальше, отец сам строил этот дом около 20 лет», - пояснила собеседница журналистам.

Связаться с пострадавшими все желающие могут по телефону: 89039526817 (Ольга).

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