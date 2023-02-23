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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:00

Томская служба спасения помогла снять мужчине лыжный ботинок при переломе ноги

Так как нога сильно опухла, лыжный ботинок не снимался
Ксения Высотина

В Томске сотрудники ПСС помогли мужчине снять лыжный ботинок при переломе. Об этом сообщили спасатели у себя в telegram-канале.

"22 февраля в 20:09 оперативному дежурному томской областной Поисково спасательной службы поступил звонок из травмпункта для оказания помощи дежурному травматологу в снятии пластикового лыжного ботинка при сложном переломе ноги", - говорится в сообщении.

В ПСС добавили, что необходимость помощи спасателей потребовалась, так как нога сильно опухла и лыжный ботинок не снимался.

Спасатели с помощью электроинструмента дремель и слесарного инструмента освободили травмированную ногу.