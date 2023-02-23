На Новособорной площади в Томске состоится концерт в честь 23 февраля

Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 23 февраля, на Новособорной площади состоится праздничный концерт. Он пройдет с 13.00 до 15.00, сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что в мероприятии примут участие различные коллективы города. Также отмечается, что в 11.00 будет проходить запись видеопоздравлений, в которой может принять участие каждый желающий.

Данные поздравления позже будут транслироваться на экране в рамках концертной программы, а также в интернете.

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