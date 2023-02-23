«Мы ждем вас дома, герои, с праздником!»: открытки от томских детей отвезут бойцам СВО на передовую

На линию огня отправили праздничные открытки бойцам от томских детей Фото: Анна Ковалёва

Каким-то непостижимым образом томским волонтерам удается сохранять в штабе «Народного фронта» проходы между многочисленными коробками с ценными вещами. Ценными их называют не из-за стоимости, а из-за большой значимости для воюющих на фронте бойцов. На передовую вот-вот отправится очередной многотонный груз с техникой, одеждой и даже блиндажами.

«Такого еще никто не делал – именно из Томска на передовую начали возить полноценные блиндажи. Наше деревоперерабатывающее предприятие вместе с местными казаками разработало технологию сборно-разборных деревянных конструкций 6 на 3 метра и высотой около 2 метров. Когда мы отвезли бойцам первые экземпляры, эффект был потрясающий: слава о томских блиндажах разнеслась по всей прифронтовой полосе, на нас стали выходить другие регионы», - рассказывает координатор регионального исполкома Народного фронта по работе со СМИ Владимир Погудин.

Фото: "Народный фронт" в Томской области

В конце февраля – начале марта из Томска в зону СВО отправят около 20 сборных блиндажей для защиты военнослужащих от огня. Журналист «КП-Томск» приехал в штаб «Народного фронта», чтобы посмотреть, как идет подготовка этого гуманитарного груза для томских бойцов. Первое, что бросилось в глаза, это большая увлеченность волонтеров ответственным делом. Сложилось впечатление, что люди здесь понимают друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда.

Фото: Анна Ковалева / Фото предоставлено героем публикации

Несмотря на огромное количество мешков и коробок с теми самыми «ценными» вещами, волонтеры прекрасно знают, где что находится: здесь лежат спецсредства, здесь расходные материалы, термоодежда, а там, на нижней коробке справа – сладости. Вообще – разнообразию «ассортимента» собранных томичами вещей для фронтовиков позавидовали бы в любом магазине.

Фото: Анна Ковалёва

«Здесь очень разные предметы, но абсолютно все они входят в перечень необходимого на линии огня. С самого начала мы работаем только по потребностям и отвозим ребятам именно то, что нужно. Мы ездили к ним, общались, запросы выявляем максимально. Например, в продуктах острой нужны сейчас нет, да и в одежде уже тоже, так что этого везем поменьше. Сейчас необходимо оборудование для ведения боев, противодроны, средства связи, рации. В ближайшую отправку закупаем дизельные и бензиновые генераторы - незаменимые вещи», - поделился Погудин.

Координатор рассказал, какая еще помощь необходима бойцам сегодня. По словам Владимира Геннадьевича, на фронте очень востребованы маскировочные сети 6 на 3 метра, которые плетут томские волонтеры. Большой спрос на масксетки показала январская поставка, всего отправили уже порядка ста изделий. Также очень нужны коврики. Всегда нарасхват печки-буржуйки – томичи делают их сами и приносят в штаб.

Фото: Анна Ковалёва

«До этого требовались специальные летние костюмы. Вообще в каждой поставке есть своя специфика. Вот, например, в январе местные производители передали ребятам почти тонну меда. Это оказалось актуально зимой для профилактики и лечения простуд. Сейчас одна из необходимых вещей на фронте – бескаркасные носилки, их отлично делают и приносят из Знаменской церкви», - поделился Владимир Погудин.

Фото: Анна Ковалёва

Координатор регисполкома перечислил главные принципы работы «Народного фронта». Кроме того, что потребности бойцов всегда выявляют заранее, с томичами также держат обратную связь: спрашивают, что из присланного нужно усовершенствовать, что военные хотели бы оптимизировать. Так, бойцы посоветовали попробовать вырезать в блиндажах окошки. Еще один важнейший принцип здесь называют «из рук в руки»: в «Народном фронте» тщательно следят за тем, чтобы посылки доходили до нужных адресатов.

В штабе мы встретили и руководителя исполкома томского отделения «Народного фронта» Сергея Шаляпина. Он рассказал о не совсем обычных вещах, которые томичи просят передать бойцам. Среди таких подарков оказались гитара, шахматы, нарды.

«Инициативная группа бабушек для поднятия бойцам настроения решила как-то собрать со всего дома что-нибудь интересное. Они закупили разные угощения и абсолютно на все наклеили полуюморные этикетки с добрыми словами. Это очень трогательно и стопроцентно вызывает добрые улыбки. Кстати, еще бабушки вязали носки и принесли их так много, что потом мы переориентировали бабуль на вязку специальных трехпалых рукавичек», - рассказал Шаляпин.

Фото: Анна Ковалёва

На столе в штабе мы обнаружили большое количество красочных детских рисунков, открыток и писем. Большинство из них – с теплыми пожеланиями военным ко Дню защитника Отечества.

Фото: Анна Ковалёва

«Мы ждем вас дома, герои, с праздником!», - такие слова написали ребята фронтовикам, томским участникам специальной военной операции.

Фото: Анна Ковалёва

Волонтеры рассказали, что именно послания от детишек бойцы на передовой забирают из посылок с Родины самыми первыми.

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