В Томской области за последние десятилетия численность мужчин увеличилась на 5 тысяч

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В честь 23 февраля специалисты Томскстата посчитали мужчин в Томске. Как оказалось, за последние десятилетия численность мужчин увеличилась на 5 тысяч.

Статисты отмечают, что средний возраст томских мужчин — 37 лет. Также отмечается, что долгожителей старше 100 лет в Томске насчитывается 7 человек. Помимо этого, эксперты рассказали, что по итогам прошедшей переписи численность мужчин Томской области составила 496,9 тысячи человек — 46,8 % всего населения региона.

По оценке статистов, соотношение численности женщин и мужчин в области не в пользу последних, на 1 000 мужчин приходилось 1 139 женщин.

Что касаемо проживания мужчин в Томской области, то в городах проживают более 300 тысяч мужчин, а численность жителей села уменьшилась и составляет менее 150 тысяч.

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