Трое жителей Томской области пострадали из-за взрыва на месторождении

Фото: прокуратура по Томской области.

В Томской области в Александровском районе на месторождении произошел взрыв. В результате происшествия пострадали три человека, сообщает региональная прокуратура.

"Предварительно, пострадали три работника нефтегазодобывающего предприятия, 1981, 1975 и 1971 годов рождения", - говорится в сообщении.

Уточним, что взрыв произошел во время сварочных работ. На место происшествия выехал прокурор района Евгений Луцков

На данный момент ведомство приводит проверку. По результатам примут процессуальное решение. Также они проверят исполнение требований законодательства об охране труда.