Участки с наиболее высокой концентрацией ДТП назвали в ГИБДД Томска

В 90 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями за 12 месяцев пострадали 113 человек, 19 погибли. Фото: Ксения Высотина

В Томской области выявили места высокой концентрации дорожно-транспортных происшествий. За 2022 год больше всего столкновений произошло на трассе Томск-Мариинск (“Корниловский лог”), участке на площади Ленина и территория в городе Асино.

По словам начальника управления ГИБДД УМВД России по Томской области Александра Золотарева в беседе с журналистами, на первой территории на аварийность влияют плохое состояние дорожного полотна и частые колеи. Сотрудники полиции сообщили о проблеме владельцам трассы, прокуратуре и подняли вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения.

“Существуют предпосылки возникновения мест концентрации ДТП и на других участках. Это улицы Клюева, Балтийская, Осенняя. Там зафиксировали колеи. Нам обещали, что проведут работы по их устранению. Мы рекомендуем ограничивать скорость на таких дорогах, оборудовать их комплексами фото- и видеофиксации», - заявил Александр Золотарев.

В 90 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями за 12 месяцев пострадали 113 человек, 19 погибли. По словам начальника ГИБДД, факторами становятся плохо различимые разметки и знаки на трассе, нарушение правил зимнего содержания автодорог. За 2022 год возбудили 254 административных дела и взыскали более девяти миллионов рублей штрафов с владельцев трасс.

Как объяснил Александр Золотарев, важно привести ещё 450 пешеходных перехода - поставить ограждения, искусственные неровности, разделяющие потоки противоположных направлений и дополнительные светофоры. Около 70 “зебр” оснастят средствами принудительного снижения скорости. В некоторых населённых пунктах улицы оборудуют необходимыми фонарями.

Напомним, в Томске на Иркутском тракте в ДТП пострадала женщина 12 февраля.