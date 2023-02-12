В Томске на Иркутском тракте в ДТП пострадала женщина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске утром 12 февраля на Иркутском тракте в ДТП пострадала женина. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"12 февраля в 8 часов 20 минут, на Иркутском тракте, 79 в городе Томске, автомобилем Hyundai Solaris, под управлением мужчины-водителя, 1995 года рождения, совершен наезд на стоящий автомобиль Scania", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что с места ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлена, находившаяся в легковом автомобиле, женщина-пассажир 1991 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.