В Томской области зафиксированы случаи заражения бешенством

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В Томской области фиксируют вспышку заражения бешенством у домашнего скота. Очаг инфекции нашли в Кожевниковском районе, сообщает администрация региона.

Уточним, что в Кожевниковском районе зафиксировано уже четыре очага бешенства среди диких животных, там выдано разрешение на регулирование численности особей лисиц. Один из случаев бешенства был зарегистрирован у крупного рогатого скота.

Ранее также сообщалось, что на одно из подсобных хозяйств деревни Батурино Кожевниковского района Томской области наложили карантин из-за вспышки бешенства. Приказ об этом подписал и.о. губернатора по природопользованию региона Анатолий Рожков.

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