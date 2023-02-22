Администрация Томска прокомментировала обрушение пола в деревянном доме

Скриншот из видео "ВКонтакте" группа "Регион 70"

11 февраля в одной из квартир аварийного дома по адресу улица Загорная, 70 провалился пол. Жильцы не пострадали. Томская администрация прокомментировала инцидент “КП-Томск”.

По словам представителей власти, ранее в расселённой квартире №2 на первом этаже разрушилась печь. В помещении №6, находящемся этажом выше и соприкасается с печью, обрушилась часть пола и сломалась конструкция стены.

Сотрудники муниципалитета по Октябрьского району выехали на место и объяснили местным жителям, какие справки и документы предоставить для переселения в манёвренный фонд. На следующий день томичам из пострадавших комнат вручили ключи от квартир временного проживания.

В ближайшее время сотрудники управляющей компании должны установить подпорки и обеспечить безопасность оставшихся жильцов. Они могут обратиться в районную администрацию для получения апартаментов манёвренного фонда.

Дом на Загорной, 70 признали аварийным в 2015 году. В нём десять квартир, четыре из которых принадлежат муниципалитету. Помещения расселяют по региональной программе. Владельцы двух помещений уже переехали в новое жильё, томичи ещё из двух поселились в квадратных метрах манёвренного фонда. Из пяти оставшихся квартир, в здании проживают хозяева трёх.

Напомним, в Томске провалился пол в аварийном деревянном доме.