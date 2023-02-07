Томские заводы ожидают крупные оборонные заказы

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В 2022 году томские производители радиоэлектроники сохранили уровень инвестиций даже в условиях санкций. Этому способствовал интерес оборонно-промышленного комплекса к продукции региональных предприятий. В 2023 году местные заводы ожидают крупные оборонные заказы. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

«За счет заказов оборонно-промышленного комплекса есть все перспективы по развитию нашей электронной промышленности. Мы видим интерес по развитию этих предприятий на территории Томской области. Заходят также новые игроки, и мы должны здесь максимально содействовать им для того, чтобы эти производства развивались», – сказал замгубернатора.

Напомним, что в 2022 году производство компьютеров, электронных и оптических изделий показало максимальный рост среди ключевых обрабатывающих отраслей экономики региона. Объемы увеличились на 23,6% по сравнению с показателями 2021 года. При этом электрического оборудования в области стали выпускать на 19,4%. В целом же, по словам Андрея Антонова, обрабатывающая промышленность региона ушла в минус на 0,6%.

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