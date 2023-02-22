На подворье деревни Батурино под Томском обнаружили вспышку бешенства

Фото: Елена КРИВЯКИНА

На одно из подсобных хозяйств деревни Батурино Кожевниковского района Томской области наложили карантин из-за вспышки бешенства. Приказ об этом подписал и.о. губернатора по природопользованию региона Анатолий Рожков. Документ нашли на портале правовой информации наши коллеги из «АиФ-Томск».

«Приказываю установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, признав неблагополучным личное подсобное хозяйство, установить границы, эпизодический очаг», – сказано в документе.

На подворье, на котором зафиксировали опасную инфекцию, запретили лечить животных. В зону так называемого эпизоотического очага теперь разрешено заходить только проживающим там, а также экспертам государственной ветеринарной службы. Также туда нельзя вводить и ввозить животных, которые не были привиты за 179 календарных дней. Зараженных животных запрещено отводить на убой, с их трупов не разрешается снимать шкуры.

В документе также сказано, что в Батурино запрещено проводить ярмарки, выставки и торги, связанные со скоплением животных. Все ограничения отменят только через 3 месяца после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного или уничтожения всех трупов погибших от бешенства животных.

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