В Томске 22 февраля потеплеет до -2 градусов

В регионе ожидается плюсовая температура Фото: Анна Ковалёва

В Томске 22 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром ожидается небольшой снег. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Столбик термометра днем поднимется до -2°С. Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По области также ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах региона пройдет небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -4 до +1°С, местами прогнозируют до -9°С. На дорогах сохранятся гололедные явления.

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