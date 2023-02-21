В прошлом году санавиация эвакуировала почти 3 тысячи жителей Томской области

Фото: соцсети департамента здравоохранения Томской области.

В 2022 году санитарная авиация Томской областной клинической больницы эвакуировала 2 831 пациента, из них 684 - вертолетами. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Санитарная авиация работает в рамках регионального проекта развития медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение». В прошлом году на эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 318 млн рублей.

Санавиация привлекалась в самых сложных случаях: при угрозе жизни пациентов, когда требовалась высококвалифицированная медпомощь в специализированных центрах. Так, самым маленьким пациентом был новорожденный малыш, которого вертолет доставил из Каргасокского района в областной перинатальный центр, а самым возрастным - 96-летний мужчина с инсультом.

- За год эвакуировали 22 младенца, которым не исполнилось года. Например, помощь потребовалась месячному ребенку, у которого был закрытый перелом со смещением в локтевой кости. Его доставили в Больницу скорой медицинской помощи №2, где успешно прооперировали. Были двое долгожителей в возрасте 95 лет. У одного был перелом бедра, а второму требовалась специализированная медпомощь – развились осложнения после ковида, - рассказал о работе службы заведующий отделением санитарной авиации Сергей Моторин.

У большинства эвакуированных диагностировали заболевания кардиологического, неврологического, акушерско-гинекологического и хирургического профилей. При этом чаще всего вертолеты летали в Колпашевский и Каргасокский районы.

В областном департаменте здравоохранения также уточнили, что по контракту между Томской областной клинической больницей и АО «Русские Вертолетные Системы» круглосуточно дежурят вертолеты Ми-8 и «Ансат». В них установлены медицинские модули, позволяющие поддерживать все жизненно важные функции организма и оказывать помощь пациентам на борту.