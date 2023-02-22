«Никакие оправдания не будут уместны»: спикер думы Томска Акатаев прокомментировал речь Путина 21 февраля

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Спикер городской думы Томска Чингис Акатаев прокомментировал послание Президента Путина Федеральному собранию. "Слушая президента, отметил, что анонсированы миллиардные федеральные вложения на инфраструктуру в регионах, ЖКХ и транспорт", - написал спикер в своем Telegram-аккаунте.

Он отметил, что в мэрии Томска говорили о необходимости полного обновления городского автопарка, на что потребуется порядка 5-6 лет. "Для реализации нужно ежегодно приобретать по пять трамваев и 10 троллейбусов. Теперь есть возможность сильно ускорить этот процесс. Такое же состояние наших коммунальных сетей. О сложившейся ситуации не сказал только ленивый", - заметил Акатаев.

Спикер гордумы добавил, что администрация должна по-максимуму использовать все открывающиеся возможности.

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