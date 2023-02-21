Томичей приглашают на Широкую Масленицу 25 февраля

Фото: Иван Макеев

Один из самых радостных и светлых народных праздников пройдет в Томске 25 февраля у Дворца спорта. Организаторы гуляний по случаю Масленицы предлагают томичам вспомнить народные традиции, проявить фантазию и мастерство. Гости разных возрастов смогут принять участие в многочисленных мастер-классах.

«Добры молодцы испытают силу и удаль в традиционных народных состязаниях. И пока они зарабатывают призы, перетягивают канат и участвуют в кулачных боях, их жены и дети могут показать свое мастерство в рукоделии», - рассказали организаторы праздника.

На ярмарке будут представлены продукция местных производителей, игрушки ручной работы и домашние тапочки с пушистыми помпонами и мордашками знаменитых героев от мастерской вязаных изделий «Своими руками».

Кроме традиционных для Масленицы блинов томичам предложат угоститься чизтейками.

Начнутся гуляния в 12:00. Адрес проведения праздника: улица Красноармейская, 126.

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