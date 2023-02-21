В 2024 году в контракты с томскими перевозчиками включат новые требования

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В 2024 году власти Томска планируют провести очередные конкурсы на маршруты общественного транспорта. В 2025 году на них выйдут новые перевозчики. Об этом рассказала глава городского комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина на общественных обсуждениях в мэрии.

«В 2024 году будут новые контракты с новыми требованиями, в части графиков работы, в том числе. Основой для контрактов станет жесткое расписание всех рейсов. Также разрабатываем вариант объединение маршрутов в лоты. Такие лоты будут включать и непривлекательные с точки зрения перевозчиков маршруты», – рассказала Свахина.

На обсуждениях озвучили основные проблемы сферы маршрутных перевозок. Среди них назвали дефицит водителей, рост стоимости комплектующих и низкое качество обслуживания пассажиров. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что на сегодняшний день экономические условия не позволяют говорить о кардинальных решениях проблемных вопросов. По его словам, существующую систему будут дорабатывать.

Напомним, обновленная маршрутная сеть функционирует в Томске с января 2020 года. Она включает 18 автобусных, 5 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов.

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