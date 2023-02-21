В Томске заявили о критичном проценте изношенности трамвайно-троллейбусного парка

К началу 2023 года троллейбусы износились на 93%, трамваи - на 100%. Фото: Ксения Высотина

20 февраля в Томской администрации обсудили систему развития городского общественного транспорта. К началу 2023 года троллейбусы износились на 93%, трамваи - на 100%.

При покупке пяти трамваев и десяти троллейбусов ежегодно, за пять-шесть лет вероятно полное обновление муниципального парка. Об этом сообщила руководитель Центра организации и контроля пассажироперевозок Ольга Свахина на совещании в городской администрации.

Стоимость троллейбусов выросла с 13 до 30 миллионов рублей за единицу, трамваи подорожали с 33 миллионов до 73. В федеральных программах жёсткие требования, но муниципалитет ежегодно прилагает усилия для участия в новых проектах и получения финансирования.

В городе необходимо отремонтировать более 30 километров трамвайных путей. В дальнейшем планируют продлить маршруты в строящиеся микрорайоны и в Октябрьский район.

В ТГУ разрабатывают технический проект для поставки пяти трамваем в город к 2024 году. Стоимость одной машины по проекту равняется 27 миллионам рублей. Дополнительное финансирование Томск планирует получить в областном бюджете.