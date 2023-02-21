В Томской области за сутки выявили 132 новых случая COVID-19

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 21 февраля, в Томской области выявили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 161 332 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 118 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 158 492 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 11 277 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 38 пациентов скончались, 13 994 человека выздоровели.

Читайте также Более 400 женщин из Томской области отказались от аборта после обращения к психологу