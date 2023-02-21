Более 400 женщин из Томской области отказались от аборта после обращения к психологу

В буклете опубликованы реальные истории женщин после абортов, и женщин, сохранивших беременность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2022 году 440 женщин отказались от аборта после обращения к психологу. На подобные консультации направляются все женщины, решившиеся на аборт без медицинских показаний, сообщает департамент здравоохранения по Томской области.

"Не секрет, что часто незапланированная беременность вызывает стресс", — пояснила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай.

В облздраве также рассказали, что беременным выдается информационный буклет, где перечислены меры социальной поддержки, контакты кризисных центров и общественных организаций.

Также отмечается, что в буклете опубликованы реальные истории женщин после абортов, и женщин, сохранивших беременность. Цель издания — помочь женщине сохранить беременность.

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