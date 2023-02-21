В 2022 году в Томской области насчитывалось более 5 тысяч хронических алкоголиков

К 2021 году пациентов стало меньше, в стенах диспансера осталось всего 5 392 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2022 году в областном наркологическом диспансере насчитывалось 5 436 пациентов с хроническим алкоголизмом. Данный показатель незначительно увеличился в сравнении с 2021 годом. Об этом рассказали журналистам "КП-Томск" представители диспансера.

В медицинском учреждении отметили, что самый схожий показатель за 5 лет был в 2018 году. Тогда лечение в диспансере проходило 5 463 человека. Позже показатель начал падать и к 2019 году в медучреждении находилось 5 118 человек, в 2020 году был зафиксирован самый большой показатель пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, тогда их насчитывалось 5 868 человек. К 2021 году пациентов стало меньше, в стенах диспансера осталось всего 5 392 человека.

Ранее мы рассказывали, как в соседнем регионе от Томска, а быть точнее в Кузбассе, Минздрав сделал шокирующие выводы о подростковом алкоголизме. По данным экспертов, в Кемеровской области зафиксирован один случай подростковой алкогольной зависимости. В томском диспансере тоже ответили на вопрос об случаях алкоголизма у несовершеннолетних. Как оказалось, в 2022 году в наркологическом диспансере подростки не проходили лечение.

"Несовершеннолетних с установленным диагнозом "Синдром зависимости от алкоголя" в 2022 году не зарегистрировано", - сообщили в диспансере.

Напомним, как ранее "КП-Томск" рассказывала историю томички, которая много лет боролась с алкоголизмом дочери.