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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:49

В Томске 1 марта проверят сирены и громкоговорители

Подача сигнала начнется в 10.10
Ксения Высотина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 марта в Томске проверят сирены и громкоговорители. Как уточнили в администрации Томской области, с 10.10 до 10.45 планируется проведение комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском оконечных средств оповещения и замещение эфира общероссийских телеканалов.

Отмечается, что подача сигнала «Внимание всем» путем включения сетей электрических, электронных сирен и акустических систем оповещения. С 10:43 – 10:44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса.

Уточняется, что тестирование пройдет во всех муниципалитетах региона.

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