В 2022 году число умерших томичей снизилось на 23%

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В 2022 году в Томской области естественная убыль населения составила 4 106 человек. В 2021-м показатель равнялся 7 063 местным жителям. Число умерших превысило количество новорождённых, сообщили в пресс-службе Томскстата.

С января по декабрь появились на свет 8 668 младенцев. Для сравнения, в 2021 году родились 9 444 ребёнка. В 2022-м скончались 12 774 томича. За аналогичный период предыдущих 12 месяцев умерли 16 507 человек.

В 2022 году связали себя узами брака 7 457 пар, в 2021-м - 6 788. Развелись 4 947 семей и 4 756, соответственно.

С января по декабрь 2022 года в Томской области коэффициент рождаемости составил 8,1. По стране - 9,0. Региональный показатель смертности - 12,0, в России - 13,1.

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