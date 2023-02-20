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НовостиОбщество20 февраля 2023 2:50

У жителей Томской области началась короткая рабочая неделя

Рабочими днями будут 20, 21 и 22 февраля
Анна Ковалёва

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в России началась короткая рабочая неделя. Жители Томска и области, как и остальные россияне, на этой неделе будут работать только в понедельник, вторник и среду – с 20 по 22 февраля.

После этого начнутся выходные в честь праздника Дня защитника Отечества. Четверг, пятница, суббота и воскресенье (с 23 по 26 февраля) томичи будут отдыхать.

Ежегодно государственный праздник День защитника Отечества отмечается 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. В этот день принято поздравлять не только военнослужащих, но и всех остальных представителей мужского пола.

В первый весенний месяц длинных каникул у томичей не предвидится. В 2023 году Международный женский день 8 марта выпадает на среду, поэтому перенос выходных дней не предусмотрен.