У жителей Томской области началась короткая рабочая неделя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в России началась короткая рабочая неделя. Жители Томска и области, как и остальные россияне, на этой неделе будут работать только в понедельник, вторник и среду – с 20 по 22 февраля.

После этого начнутся выходные в честь праздника Дня защитника Отечества. Четверг, пятница, суббота и воскресенье (с 23 по 26 февраля) томичи будут отдыхать.

Ежегодно государственный праздник День защитника Отечества отмечается 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. В этот день принято поздравлять не только военнослужащих, но и всех остальных представителей мужского пола.

В первый весенний месяц длинных каникул у томичей не предвидится. В 2023 году Международный женский день 8 марта выпадает на среду, поэтому перенос выходных дней не предусмотрен.