Автопробег в поддержку бойцов СВО провели в Томске 19 февраля

Фото: Виктора Мумбера

19 февраля в Томске состоялся автопробег в поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО. На парковке областной администрации по адресу площадь Ленина, 6 участников проинструктировали, раздали флаги и собрали в единую колонну. Десятки автомобилистов проехали по проспекту Ленина, улице Нахимова, Коммунальному мосту до парковки у села Зоркальцево по стороне Шегарского тракта.

Программу сопровождали военно-патриотические песни, игры для детей, фотозона, полевая кухня.

Организаторы поблагодарили региональное ГИБДД и всех причастных за помощь в проведении акции.

“Всё прошло очень круто. Такой заряд позитива и энергии, думаю, почувствовали ребята на передовой!”, - написали после автопробега инициаторы мероприятия в телеграм-канале “Всё для фронта 70”.

Напомним, в январе семьи мобилизованных в зону СВО из Томской области получили продуктовые наборы.

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