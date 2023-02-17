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Общество17 февраля 2023 3:56

"Великий пост": чем можно питаться за семь недель до Пасхи?

Жителям Томска рассказали о календаре питания в Великий пост на 2023 год
Ксения Высотина
"Комсомолка" подготовила календарь разрешенной пищи в Великий пост.

"Комсомолка" подготовила календарь разрешенной пищи в Великий пост.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году Великий пост начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля у православных христиан. Дата Великого поста меняется и зависит от даты Пасхи. В 2023 году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. Как правило, семь недель, до самой Пасхи, верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение составляют маленькие дети, беременные женщины, странствующие путники и больные.

"КП-Томск" решила рассказать томичам, какой правильный календарь питания выпал в 2023 году.

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

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