В 2022 году жители Томска доверили кредитным потребительским кооперативам 1,1 млрд рублей.

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В 2022 году томичи внесли в кредитные потребительские кооперативы 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

За 12 месяцев прошедшего года количество пайщиков увеличилось на 14% по сравнению с 2021 годом. Они привлекли в КПК в полтора раза больше средств, чем годом ранее. По данным Центробанка, в октябре 2022 года в Томской области было зарегистрировано 10 кредитных потребительских кооперативов. В них хранили деньги около 17 тысяч человек.

«Человек, обратившийся в КПК, фактически становится его сособственником, то есть, разделяет с другими членами кооператива не только прибыль, но и возможные убытки», — рассказала управляющий отделением Томск Банка России Елена Петроченко. Она пояснила, что пайщикам КПК нужно проявлять больше внимания к деньгам, чем тем, кто вложил средства в обычные банки. Дело в том, что хранящиеся в кооперативах сбережения Государство не страхует.

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