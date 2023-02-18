С начала года томичи пожаловались на незаконную рекламу более 50 раз

За неделю с улиц Томска было выявлено почти 1 500 тысячи плакатов и рекламных конструкций в рамках ежедневных рейдов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Томичи сообщили о незаконной расклейке объявлений 55 раз с начала 2023 года, сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на МКУ «Санитарная милиция г. Томска». Все заявление были приняты и отработаны инспекторами.

«В частности, накануне через программу поступило обращение от томича, который акцентировал внимание на листовках, которые наклеены на деревьях на пр. Комсомольском. Специалисты санмилиции выявили и демонтировали на указанном участке более 30 объявлений, а к номерам недобросовестного рекламодателя подключили автодозвон», - говорится в сообщении.

За неделю с улиц Томска было выявлено почти 1 500 тысячи плакатов и рекламных конструкций в рамках ежедневных рейдов.

Оставить свое сообщение и указать места незаконной рекламы жители могут через приложение «Мой Томск».

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