В Томске на улице Ялтинской загорелась крыша здания

Всего в Томской области за сутки произошло 6 пожаров. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Вечером 17 января в Томске на ул. Ялтинской загорелась крыша одноэтажного кирпичного здания, сообщила пресс-служба МЧС.

«В результате пожара частично обгорела обрешётка крыши здания. Образовались прогары в потолочном перекрытии», - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 20 кв.м. На месте работали 4 единицы техники и 14 человек. По данным МЧС, причиной пожара могли стать нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

Всего в Томской области за сутки произошло 6 пожаров.

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