Каждую пятницу в Томской области будет работать горячая линия по догазификации

Позвонить на горячую линию можно каждую пятницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томской области могут узнать подробности догазификации по горячей линии. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, ее запустили с 17 февраля. И она будет работать каждую неделю по пятницам.

По поручению губернатора Томской области Владимира Мазура департамент промышленности и энергетики региональной администрации запустил отраслевую горячую линию, по номеру которой томичи могут уточнить, входит ли их населенный пункт в планы социальной газификации, в какие сроки его подключат, а также задать вопросы по подаче заявки для участия в нем.

Напомним, звонить можно по пятницам с 9 до 18 часов по номеру: 8 (3822) 518-191.