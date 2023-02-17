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НовостиОбщество17 февраля 2023 12:39

Каждую пятницу в Томской области будет работать горячая линия по догазификации

Ее запустили с 17 февраля
Екатерина Яганова
Позвонить на горячую линию можно каждую пятницу.

Позвонить на горячую линию можно каждую пятницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томской области могут узнать подробности догазификации по горячей линии. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, ее запустили с 17 февраля. И она будет работать каждую неделю по пятницам.

По поручению губернатора Томской области Владимира Мазура департамент промышленности и энергетики региональной администрации запустил отраслевую горячую линию, по номеру которой томичи могут уточнить, входит ли их населенный пункт в планы социальной газификации, в какие сроки его подключат, а также задать вопросы по подаче заявки для участия в нем.

Напомним, звонить можно по пятницам с 9 до 18 часов по номеру: 8 (3822) 518-191.