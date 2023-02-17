Эксперты объясняют рост рейтинга ЕР гуманитарной миссией в новых регионах

Сергей Перминов сообщил, что в мае в рамках подготовки к выборам традиционно состоится предварительное голосование за кандидатов в губернаторы. Фото предоставлено ВПП ЕР

Как сообщает сайт ER.ru, в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), политологи спрогнозировали лидерство партии в тех выборных кампаниях, где она будет участвовать. На повестке дня остается вопрос, кто станет вторым.

Как отметил, в частности, замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, ее фундаментальная задача – формировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проходить выборы.

- У нас есть золотой стандарт: заканчивается кампания и на следующий день начинается подготовка к кампании следующего периода. Каждая – с чистого листа. Для нас очень важно, чтобы мы динамично развивали страну и формировали образ будущего, который соответствует ожиданиям наших избирателей, – подчеркнул он.

По словам Сергея Перминова, для отбора кандидатов на осенние выборы традиционно в конце мая будет проведено предварительное голосование. Оно пройдет, в том числе в новых регионах.

Как сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, уровень поддержки партии-лидера за год вырос более чем на 10% и – до 50-51%. Ее деятельность одобряют представители всех возрастных групп.

На высоких позициях сказывается несколько факторов, уточнил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Во-первых, безусловно, это рейтинг Путина. Во-вторых, это общая поддержка специальной военной операции. Там такие люди, как Саблин (Дмитрий Саблин, депутат ГД – прим.), Сокол (Сергей Сокол, депутат ГД – прим.), Колесников (Олег Колесников, депутат ГД – прим.), Голиков (Олег Голиков, депутат ГД – прим.), медики такие, как Хубезов (Дмитрий Хубезов, депутат ГД – прим.). В-третьих, уровень социальной поддержки, который оказывают как для семей мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по стране в связи с непростыми ситуациями из-за санкций. И последнее, конечно, активность губернаторов, большинство из которых либо напрямую связаны с партией, либо возглавляют отделения в своих регионах», - пояснил он.

В этой связи, по его мнению, нет сомнений, что «Единая Россия» выиграет кампании, в которых будет представлена, даже в традиционно сложных и в новых регионах.

- В Орле будут сложные выборы, в Алтайском крае. Можно ожидать серьезные «столкновения» в Красноярске и Новосибирске. Но это вопрос второго места. Нас ждет сложная кампания: будет очень много площадок. А главное, будут новые регионы. У меня нет сомнений, какая партия покажет себя лучше всего. Но та, что покажет себя второй во всех четырех новых регионах, будет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране. Даже если у нее будет небольшое проседание, – заявил политолог.