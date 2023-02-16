Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 17 февраля, жителям Томска в прямом эфире расскажут о безопасности в газифицированных домах. Трансляция пройдет в группах «Томская область» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

В администрации региона уточнили, что трансляцию проведет замгендиректора — главный инженер Сергей Семянко и начальник отдела внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ООО «Газпром газораспределение Томск» Наталья Лобанова.

В прямом эфире томичам расскажут, кто отвечает за безопасность в газифицированных домах, как правильно эксплуатировать газовые приборы и как отличить сотрудника газовой службы от мошенников.

Отмечается, что зрители могут задать все интересующие их вопросы.

Напомним, что 9 февраля в соседнем городе Новосибирск произошла страшная трагедия. В одном из домов произошел взрыв газа, что повлекло за собой полное разрушение двух подъездов и гибель 14 человек.