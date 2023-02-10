"Каждое утро проветривайте": томичам рассказали, чем опасен газ в квартирах и когда пройдут проверки оборудования

Дом, в котором произошел взрыв бытового газа в Новосибирске. Фото: СибФМ.

Сегодня, 10 февраля, в соседнем городе Новосибирск объявлен траур по погибшим. Сутки назад в сибирском городе произошла большая трагедия. На улице Линейной, 39 в результате взрыва газа обрушилось два подъезда. По последним данным, под завалами погибли 13 человек, 21 - пострадали.

Фото: Сибфм

Из-за чего произошла трагедия?

За несколько дней до взрыва по квартирам, которых больше не существует, делали обход "газовщики". Мужчина и женщина, которые предоставлялись специалистами газовой службы, произвели замену шланга в нескольких квартирах.

Позже выяснилось, что лже-газовщики уроженцы Омской области, которые признались, что самостоятельно проводили осмотр территории по замене труб и заключали договор с жильцами.

В ближайшее время следствие обратится с ходатайством об избрании меры пресечения.

Фото: видео УФСБ по НСО

Что сейчас происходит на месте трагедии?

К пятиэтажному дому по адресу Линейная, 39 несут цветы. По последним данным под завалами погибли 13 человек и из них один двухлетний ребенок со своей мамой. Более 20 человек находится в больнице и двое из них в тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС уже завершили разбор завалов обрушившегося дома. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что власти региона приняли решение не восстанавливать пострадавший дом, жильцы будут расселены.

Фото: Сибфм

Может ли такое повториться в Томске?

Из-за происшествия в соседнем городе, целый ряд ведомств Томской области опубликовали рекомендации жителям газифицированных домов и квартир.

В региональном управлении МЧС сообщили, что газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлены плиты, счетчики и т.д. В случае утечки газа необходимо немедленно сообщить об этом в службу газа по телефону» 04.

Как отметили спасатели, значительное число пожаров в квартирах Томска происходит как раз из-за разрыва газовых баллонов. Они могут нагреться и тогда начинает расти внутреннее давление. Именно поэтому нельзя допускать нагревание газовых баллонов.

Уточним, что в Томске за обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с 2014 года отвечает "Газпром газораспределение Томск".

Фото: 2ГИС

"Законодательством установлена периодичность технического обслуживания газового оборудования не реже одного раза в год", - говорится на сайте компании.

В "Газпром газораспределение Томск" сообщили, что количество потребителей природного газа в регионах присутствия компании ежегодно растет, в том числе и благодаря догазификации. Каждый собственник газифицированного помещения обязан заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией и предоставить доступ в квартиру для проведения работ.

В 2023 году в Томске запланирована проверка газового оборудования. Службы проверят почти тысячу квартир в городе. В список домов под проверку вошли: на улицах Войкова, Герцена, Говорова, Елизаровых, Мичурина, Лазарева, Мокрушина.