В Томской области наблюдается нехватка врачей

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В Томской области более 200 врачей не хватает в больницах. Об этом журналистам рассказала и.о. замгубернатора по социальной политике Светлана Грузных.

По словам вице-губернатора, в 2023 году фиксируется нехватка 197 врачей, которые оканчивают целевое обучение, 84 из них — узкие специалисты. И ожидаем 474 специалиста, которые заканчивают средние медицинские организации.

Ранее сообщалось, что в 2022 году по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" переехали 139 врачей в Томскую область.

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