Власти Томска прокомментировали ситуацию с вывозом снега из города

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В Томске продолжают идти снегопады и из-за этого в городе образовываются большие сугробы. Томичи ежедневно жалуются в социальных сетях на уборку улиц. Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус прокомментировал ситуацию с вывозом снега.

"На вывоз снега было выделено 32 миллиона рублей. И потихоньку тот объем снега, который может вывезти "ТомскСАХ", уменьшается. На сегодняшний день резерв составляет 50-55 тысяч тонн, который мы должны вывезти до конца сезона", - сказал Черноус во время комитета по городскому хозяйству думы города Томска.

Заммэра также добавил, что из-за такой погоды, когда в городе непереставая идут снегопады, расчистка снега идет ежедневно. Однако на улицах первой и второй категории она оценивается как удовлетворительная, а на второстепенных дорогах из-за снежного наста сужается проходимость транспорта. Черноус называет сегодняшнюю ситуацию с уборкой снега напряженной.